Ubisoft продолжает тизерить ремейк культовой Splinter Cell

«Твиттер» бельгийского отделения Ubisoft опубликовал изображение культовых очков Сэма Фишера из Splinter Cell. В комментариях под постом читатели начали радоваться тому, что компания уже некоторое время работает над полноценным ремейком первой части.

Фото: Ubisoft

Cамая первая игра нашумевшей серии шпионских стелс-боевиков Splinter Cell вышла в 2002 году. Ubisoft официально анонсировала ремейк первой части в 2021-м. Проект пока находится на ранней стадии прототипирования, но уже известны многие подробности. Например, разработчики перепишут сюжет проекта, чтобы лучше соответствовать современной аудитории. О каких изменения в истории идёт речь, неизвестно, но сам факт уже зафиксирован.

Авторы также обещают умный искусственный интеллект, продвинутое освещение и трассировку лучей, а также огромные локации-песочницы. Ещё известно, что разработчики продолжают эксперименты с механиками всех частей серии — от Chaos Theory и Double Agent до Blacklist.