Японцы презентовали девайс, который умеет передавать запахи из кино и аниме

Японская компания Aromajoin на выставке CES 2023 представила устройство Aroma Shooter Wearable — оно способно передавать запахи из фильмов, аниме и даже видеоигр. Японцы также презентовали программу AromaPlayer — она предназначена для создания ароматных плейлистов.

Aroma Shooter Wearable работает на специальных твердотельных картриджах. По словам разработчиков, они способны смешивать запахи из более чем сотни ароматов — от океанского бриза, вишни, винограда и персиков с яблоками до кофе и чая с горным воздухом. При этом устройство ограничено комплектом из шести кассет.

Во время работы Aroma Shooter Wearable всасывает воздух и, пропуская его через блоки с картриджами, на выходе выдаёт нужные ароматы. Устройство с шестью картриджами будет стоить $ 998. Пользователи смогут докупать отдельные картриджи — стоимость одного составляет $ 54. Когда девайс поступит в продажу, пока неизвестно.