«Аватар: Путь воды» заработал $ 1,7 млрд. Это седьмой результат в истории кино

По итогам четвёртого уикенда «Аватар: Путь воды» добрался до отметки в $ 1,708 млрд сборов. Картина обошла «Короля Льва» и «Мир Юрского периода» и теперь занимает седьмую строчку в списке самых кассовых фильмов всех времён.

10 самых кассовых фильмов в истории Фото: boxofficemojo

Судя по темпу, уже совсем скоро лента опередит «Человека-паука: Нет пути домой» и «Мстителей: Война бесконечности». Для этого «Аватару 2» нужно собрать ещё $ 300 млн и добраться до $ 2 млрд — той самой цифры, которая полностью окупит все расходы на фильм.

Тем временем Джеймс Кэмерон уже подтвердил, что сборы соответствуют ожиданиям Disney, так что зрители увидят не только третью часть, но также четвёртую и пятую. Создание последних двух лент режиссёр может передать другому режиссёру, если к тому моменту франшиза продолжит собирать невероятную кассу.