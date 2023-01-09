В ремейке Silent Hill 2 будет первоклассный визуальный стиль

Про ремейк Silent Hill 2 уже давно не было слышно. Авторы не спешат делиться деталями, а, судя по всему, просто делают свою работу. Однако недавно продюсер проекта Мацей Гломб рассказал про визуальную часть игры.

Напомним, что за разработку ремейка отвечает студия Bloober Team. По словам Гломба, проекты команды всегда отличались первоклассным визуальным стилем, поэтому то же самое ждёт и Silent Hill 2. Как отметил продюсер, команде ещё многое предстоит сделать, но прогноз в целом оптимистичный.

Можно с уверенностью сказать, что визуальные эффекты всегда были преимуществом Bloober Team, и я уверен, что так будет и с ремейком Silent Hill 2. Наши команды, отвечающие за визуал, считаются лучшими в своих областях, поэтому вы можете рассчитывать на первоклассное визуальный стиль. Очевидно, что нам ещё предстоит пройти долгий путь, но я верю в успех.

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