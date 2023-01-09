«Это будет грандиозно». Рэперы Eminem и 50 Cent делают сериал по «Восьмой миле»
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Недавно американский рэпер Кёртис Джеймс Джексон 50 Cent сообщил, что он вместе с Эминемом разрабатывает сериал по культовому фильму «Восьмая миля».
Деталей проекта нет. Известно лишь то, что 50 Cent хочет показать картину в виде современного шоу. Для рэпера также важно напомнить о наследии Эминема.
Я готовлю «Восьмую милю» для телевидения. Это будет грандиозно. Я работаю над сериалом. У меня не бывает провалов, поэтому я ставлю на проект всё, что есть. Я хочу, чтобы сериал был связан с наследием Эминема. Важно, чтобы молодое поколение помнило его.
«Восьмая миля» — отчасти биографическая лента с Эминемом в главной роли. Её сюжет рассказывает о Джимми «Кролике» Смите, начинающем рэпере, который живёт на окраине Детройта и пытается выбиться в известные рэперы. Картина стала культовой и получила «Оскар» в номинации «Лучший саундтрек».
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