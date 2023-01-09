Галлы и римляне в трейлере новой части «Астерикса и Обеликса»

Французская кинокомпания Pathe опубликовала новый трейлер фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». Напомним, что роль Обеликса впервые за всю франшизу исполнил не Жерар Депардье, а Жиль Лелуш. Роль Астерикса досталась Гийому Кане — он же выступил и режиссёром.

В ролике показали ключевых героев, римлян и других важных персонажей, включая Юлия Цезаря. А ещё в ролике есть множество драк.

События ленты развернутся в 50-м году до нашей эры. В Китае происходит переворот, из-за чего принцесса Сюан-ди, единственная дочь императора, бежит в Галлию, где просит Астерикса и Обеликса помочь освободить её страну. Они отправляются в Китай, куда уже движется Юлий Цезарь.

«Астерикс и Обеликс: Поднебесная» выйдет в прокат в России 14 февраля 2023 года.