Утёк геймплей новой игры Sony в научно-фантастическом сеттинге

Недавно на сайте IconEra появилась короткая геймплейная запись игры. Автор слитого ролика утверждает, что этот проект — абсолютно новая франшиза Sony, которая разрабатывается на движке Unreal Engine 5.
Отмечается, что создание тайтла курирует студия XDev, которая помогает в разработке эксклюзивов для PlayStation от сторонних разработчиков. При этом главная студия разработчиков проекта не раскрывается. В небольшом ролике можно увидеть, как герой двигается прямо с оружием и смотрит на большое существо. Игра создаётся в научно-фантастическом сеттинге.
Известный инсайдер под ником Dusk Golem подтвердил утечку и сказал, что видел игру вживую. По его словам, в ролике представлена самая ранняя версия, и уже сейчас многое выглядит в разы лучше. Однако даже Dusk Golem не может сказать, выйдет ли эта игра вообще.
Судя по всему, проект разрабатывают для PS5.
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