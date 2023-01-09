В первую игру авторов No Man's Sky теперь можно играть бесплатно

Студия Hello Games, известная по космическому симулятору No Man's Sky, была основана ещё в 2008 году и через несколько лет выпустила свой первый проект — Joe Danger. Спустя 12 лет в дебютную игру компании можно сыграть не только на ПК и консолях, но даже в браузере, причём полностью бесплатно.

Joe Danger — мультяшный сайд-скроллер, в котором игроку необходимо добраться до финиша, ни разу не упав с мотоцикла и собрав как можно больше различных призов на уровне. Проект вышел в 2010 году и стал большим хитом для студии: на Metacritic у игры 86 баллов из 100 от прессы, а окупилась она ещё в день релиза.

Впоследствии Hello Games выпустила ещё две части серии, а затем добралась до уже ставшей культовой No Man's Sky. На релизе проект вышел крайне недоработанным, однако за прошедшие с тех пор шесть лет авторы довели космический симулятор до уровня одной из лучших игр в жанре.