Источник: в 2023 году Apple ставит всё на свой шлем. Пострадают все остальные устройства

На Bloomberg вышел материал про планы Apple на 2023 год. Как отмечают СМИ, компания делает основную ставку на свой шлем смешанной реальности (AR и VR), который намерена выпустить до конца года. Презентация ожидается весной.
Примечательно, что шлем многократно откладывали — изначально запуск ожидался аж в 2020 году. Но теперь Apple делает буквально всё, чтобы устройство наконец-то вышло — и от этого страдают все другие линейки. К примеру, даже iOS 17 (Dawn) и macOS 14 (Sunburst) уже потеряли несколько новых функций из-за нехватки ресурсов, поскольку для выпуска шлема Apple приходится переводить людей из разных команд.
В меньшей степени пострадал iPhone 15. В этом году ожидается значимое обновление, которое коснётся даже базовых моделей — впервые с iPhone 12.
- Размеры смартфонов останутся прежними.
- Динамический остров теперь будет на всех четырёх моделях iPhone 15.
- Корпус iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max сделают из титана вместо стали.
- У Pro-моделей также будут кнопки громкости с обратной отдачей.
- Смартфоны перейдут на USB-C и получат новые процессоры.
iPhone 14 Pro
Фото: Apple
А вот для остальных линеек Apple предстоящие 12 месяцев станут скудными.
Mac
- Новые Macbook Pro получат незначительные улучшения до процессоров M2 Pro и M2 Max.
- Mac Pro с 48 ядрами и 152 графическими ядрами отменили.
- Единственный крупный релиз для ноутбуков — Macbook на 15 дюймов. Новой версии на 12 дюймов в ближайшее время, кстати, не ожидается.
- Судьба 27-дюймового iMac Pro туманна, а улучшенный 24-дюймовый iMac не выйдет до появления процессора M3. Это точно случится не раньше конца 2023 года.
iPad
- Большие iPad в работе, но не выйдут в 2023 году.
- Новые iPad Pro появятся не раньше 2024 года. Они ожидаются в новом дизайне с OLED-экраном.
- Новые iPad mini, iPad Air и базовый iPad в лучшем случае получат небольшое улучшение железа, если они вообще выйдут.
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