Netflix отменил новый сезон сериала, который ранее продлил

В начале января стало известно о том, что Netflix закрыл сериал «1899» после первого сезона, хотя изначально предполагалось, что шоу получит целых три сезона. Компания и дальше продолжает закрывать собственные проекты.
Следующим закрытым шоу стал мультсериал «Корпорация «Заговор». О закрытии проекта сообщила его сценаристка Шион Такеучи. По её словам, она хотела, чтобы все увидели, какую судьбу приготовили для персонажей мультсериала. Она также поблагодарила фанатов за поддержку.
Фото: Twitter
С болью в сердце вынуждена подтвердить, что Netflix отменил второй сезон «Корпорации «Заговор». За эти годы персонажи стали для меня реальными людьми, а теперь невозможно продолжить наблюдать за их ростом. Рейган и Бретт должны были получить концовку и найти своё счастье.
«Корпорация «Заговор» — мультсериал Netflix, рассказывающий о вселенной, в которой конспирологические теории существуют на самом деле. Главные герои работают в организации, которая не должна допустить, чтобы про всё это узнали обычные люди.
Премьера шоу состоялась в 2021 году.
- 9 января 2023
-
14:46
-
14:45
-
14:27
-
14:01
-
13:57
-
13:51
-
13:36
-
12:48
-
11:53
-
11:26
-
10:48
-
10:30
-
09:30
- 8 января 2023
-
22:18
-
22:04
-
19:34
-
18:28
-
17:54
-
17:47
-
17:22
-
16:38
-
16:05
-
15:28
-
14:58
-
14:31
-
13:46
-
13:16
-
12:49
-
12:21
- 7 января 2023
-
18:48
-
18:29
-
17:58
-
17:33
-
16:49
-
16:15