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Netflix продолжает закрывать свои оригинальные сериалы

Netflix отменил новый сезон сериала, который ранее продлил
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В начале января стало известно о том, что Netflix закрыл сериал «1899» после первого сезона, хотя изначально предполагалось, что шоу получит целых три сезона. Компания и дальше продолжает закрывать собственные проекты.

Следующим закрытым шоу стал мультсериал «Корпорация «Заговор». О закрытии проекта сообщила его сценаристка Шион Такеучи. По её словам, она хотела, чтобы все увидели, какую судьбу приготовили для персонажей мультсериала. Она также поблагодарила фанатов за поддержку.

Фото: Twitter

С болью в сердце вынуждена подтвердить, что Netflix отменил второй сезон «Корпорации «Заговор». За эти годы персонажи стали для меня реальными людьми, а теперь невозможно продолжить наблюдать за их ростом. Рейган и Бретт должны были получить концовку и найти своё счастье.
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Источник: стала известна настоящая причина отмены сериала «1899»

«Корпорация «Заговор» — мультсериал Netflix, рассказывающий о вселенной, в которой конспирологические теории существуют на самом деле. Главные герои работают в организации, которая не должна допустить, чтобы про всё это узнали обычные люди.

Премьера шоу состоялась в 2021 году.

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