В России резко упали продажи iPhone

Продажи смартфонов iPhone в России в 2022 году сократились почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков и ритейлеров.
Так, в «Марвел-дистрибуции» рассказали, что с января по ноябрь 2022 года было продано 2,2 млн iPhone – это на 48% меньше, чем за тот же период в 2021-м году — 4,2 млн. Значительное сокращение продаж смартфонов Apple подтвердили и ритейлеры, включая МТС, «Мегафон» и «Ситилинк». Представители Wildberries сообщили, что iPhone выбыл из пятёрки самых востребованных брендов в 2022 году — чаще всего покупатели выбирали китайские бренды Xiaomi, Realme, Poco и Tecno, а также южнокорейский Samsung.
Главными причинами падения продаж iPhone в России называют ограничения со стороны Apple, кризис в экономике и снижение поставок — параллельный импорт не смог полностью покрыть спрос россиян.
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