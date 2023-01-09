Microsoft полностью отказалась от Windows 8.1

Microsoft объявила о полном прекращении поддержки Windows 8.1 с 10 января. Это значит, что компания перестанет выпускать обновления для операционной системы, включая важные апдейты безопасности. В корпорации призвали пользователей обновиться до Windows 11 в самое ближайшее время, напомнив о возможных рисках использования устаревшей ОС.

Windows 8.1 вышла в далёком 2013 году, став улучшенной версией обычной «восьмёрки», которую критиковали за новый дизайн и отсутствие классических функций вроде кнопки «Пуск» и других привычных элементов. Основная поддержка Windows 8.1 была прекращена 9 января 2018 года, однако Microsoft продолжала выпускать различные патчи, повышающие безопасность ОС.

Таким образом, актуальными операционными системами компании остались лишь Windows 10 и Windows 11. Им в ближайшее время подобная участь точно не грозит.