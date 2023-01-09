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Прошла жеребьёвка группового этапа BLAST Premier: Spring Groups 2023. NAVI сыграет с NiP

Прошла жеребьёвка группового этапа BLAST Premier: Spring Groups 2023. NAVI сыграет с NiP
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Организаторы турнира BLAST Premier: Spring Groups 2023 по CS:GO опубликовали состав групп, распределив 12 участников по трём квартетам.

Команды определят места в подгруппах по системе double-elimination, каждая сыграет по два-три матча. В плей-офф пройдут все участники, но победители групп начнут плей-офф с более поздней стадии — для выхода в весенний финал BLAST Premier 2023 останется выиграть одну серию из двух.

Одновременно с этим стали известны пары первого раунда групповой стадии:

  • Группа А: Heroic — Evil Geniuses, Vitality — Astralis;
  • Группа B: FaZe Clan — Complexity Gaming, Liquid — OG;
  • Группа С: G2 Esports — BIG, Ninjas in Pyjamas — NAVI.

BLAST Premier: Spring Groups 2023 станет первым крупным турниром по CS:GO в 2023 году. Соревнования пройдут с 19 по 29 января в Копенгагене, команды разыграют $ 177,5 тыс. призовых и путёвки на финал весенней части сезона BLAST Premier 2023.

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