Автор HD-текстур для «Ведьмака 3» показал мод с невероятной графикой некстген-версии

Моддер под ником Halk Hogan PL уже давно известен среди фанатов «Ведьмака 3» по модификации The Witcher 3 HD Reworked, которая улучшает качество более тысячи текстур и моделей. Именно она стала главным нововведением обновлённой версии «Дикой Охоты».

В конце прошлого года моддер анонсировал некстген-версию своего мода, адаптированную под некстген-версию «Ведьмака 3». Автор пообещал поднять качество объектов до невероятных значений. Уже 7 января Halk Hogan PL выпустил первый ролик со сравнением — и первые изменения заметны невооружённым глазом. Автор показал текстуры различных объектов, включая камни, решётки и другие элементы, — каждый из них действительно выглядит на порядок лучше.

Релиз HD Reworked Project NextGen Edition запланирован во втором квартале 2023 года. Автор пообещал адаптировать мод не только для обновлённого «Ведьмака 3», но и для прошлых версий — 1.31 и 1.32.

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