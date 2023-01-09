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В России обсуждают легальный показ зарубежных фильмов без различных ухищрений

В России обсуждают легальный показ зарубежных фильмов без различных ухищрений
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После введения ряда санкций в начале 2021 года в российских кинотеатрах перестали показывать зарубежные картины. С помощью различных хитростей и коллег их Казахстана в кинотеатры России всё же попали некоторые картины, но не на официальном уровне.

Недавно зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что в 2023 году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. Согласно данным его источников, сейчас обсуждается законопроекте, который позволит кинотеатрам легально показывать новинки. Притом можно будет обойтись даже без «предсеансного обслуживания».

По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино – и не заниматься полулегальной практикой «предсеансного обслуживания». Которая, по косвенным признакам, пользуется у зрителей популярностью.
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Горелкин отметил, что «Чебурашка» действительно показывает впечатляющие сборы и мчится побить рекорд «Аватара» в 3,5 млрд рублей. Однако это поможет лишь в моменте — после новогодних премьер кинотеатры России вновь будут пытаться выжить.

Впервые ввести лицензирование контента хотели ещё в 2022 году, но тогда онлайн-кинотеатры выступили против этой инициативы.

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