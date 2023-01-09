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Вышел первый трейлер комедии «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия»

Вышел первый трейлер комедии «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия»
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Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый трейлер комедии «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия». Фильм расскажет о четырёх друзьях, которые решают встретиться и обсудить свои личные проблемы. Кто-то вспоминает первую любовь, кто-то размышляет о потере отца и умении жить и радоваться каждому новому дню, а кто-то пытается понять, существует ли женская дружба.

Главные роли в ленте сыграл весь актёрский состав прошлой части кинофраншизы: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов и Максим Виторган. Кроме того, в сиквеле появятся Гарик Харламов («Самый лучший фильм») и Дмитрий Нагиев («Физрук»). Поставил картину Михаил Поляков, известный по сериалу «Секреты семейной жизни».

Премьера «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» состоится 2 февраля во всех кинотеатрах страны.

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