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Как бы выглядели герои «Гарри Поттера», если бы они жили в СССР

Как бы выглядели герои «Гарри Поттера», если бы они жили в СССР
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Фанаты продолжают использовать возможности нейросети Midjourney, которая способна создавать изображения по текстовому описанию. Недавно программе поставили задачу нарисовать героев «Гарри Поттера» в стилистике СССР — как всегда, получилось очень правдоподобно.

При создании портретов Midjourney явно руководствовалась образами персонажей из фильмов. Особенно похожими вышли сам Гарри Поттер, его друг Рон Уизли, а также Драко Малфой. Однако Беллатриса Лестрейндж похожа лишь отдалённо, да и Хагрид узнаётся лишь по своему большому телосложению. Самым мрачным героем вышел, пожалуй, Северус Снегг — как и задумывала Джоан Роулинг.

Гарри Поттер

Фото: Midjourney

Рон Уизли

Фото: Midjourney

Гермиона Грейнджер

Фото: Midjourney

Драко Малфой

Фото: Midjourney

Рубеус Хагрид

Фото: Midjourney

Альбус Дамблдор

Фото: Midjourney

Северус Снегг

Фото: Midjourney

Беллатриса Лестрейндж

Фото: Midjourney

Ранее Midjourney уже рисовала героев «Гарри Поттера» в стиле Bloodborne и романов Фёдора Достоевского.

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