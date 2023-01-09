Как бы выглядели герои «Гарри Поттера», если бы они жили в СССР

Фанаты продолжают использовать возможности нейросети Midjourney, которая способна создавать изображения по текстовому описанию. Недавно программе поставили задачу нарисовать героев «Гарри Поттера» в стилистике СССР — как всегда, получилось очень правдоподобно.
При создании портретов Midjourney явно руководствовалась образами персонажей из фильмов. Особенно похожими вышли сам Гарри Поттер, его друг Рон Уизли, а также Драко Малфой. Однако Беллатриса Лестрейндж похожа лишь отдалённо, да и Хагрид узнаётся лишь по своему большому телосложению. Самым мрачным героем вышел, пожалуй, Северус Снегг — как и задумывала Джоан Роулинг.
Гарри Поттер
Фото: Midjourney
Рон Уизли
Фото: Midjourney
Гермиона Грейнджер
Фото: Midjourney
Драко Малфой
Фото: Midjourney
Рубеус Хагрид
Фото: Midjourney
Альбус Дамблдор
Фото: Midjourney
Северус Снегг
Фото: Midjourney
Беллатриса Лестрейндж
Фото: Midjourney
Ранее Midjourney уже рисовала героев «Гарри Поттера» в стиле Bloodborne и романов Фёдора Достоевского.
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