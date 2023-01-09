Авторы A Plague Tale: Innocence переделали большую часть игры из-за внутренних обзоров

Творческий директор A Plague Tale: Innocence Кевин Чото рассказал о проблемной разработке игры. По словам разработчика, первые внутренние обзоры игры до релиза стали полнейшим провалом для студии: тестировщики не оценили геймплей и сюжет. Авторам предрекли ужасные обзоры от прессы — в районе 55–60 баллов на Metacritic.

Игра была ужасной. Она была ужасной и геймплейно, и сюжетно, и в плане всего остального. Ничего не работало, всё казалось неправильным. И это был серьёзный удар по нам. Нам будто сказали: «Ребят, вы же ничего не понимаете, что вы вообще начали? Вы ведь не умеете делать такие игры». И самое худшее – то, что ожидаемая оценка игры была в районе 55–60 баллов. Такую игру никто бы не захотел выпускать.

После тяжёлых внутренних тестов команда приняла решение серьёзно переработать игру — изменениям подверглись буквально все элементы: от геймплейных механик до диалогов и сюжета. Из-за этого издателю Focus Entertainment пришлось перенести игру на девять месяцев — до 14 мая 2019 года.

Впоследствии игра стала большим хитом для компании, а осенью вышла вторая часть — A Plague Tale: Requiem. Многие критики и игроки относят её к числу лучших игр 2022 года.