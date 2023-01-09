Свайпы, длинные твиты и закладки: Илон Маск рассказал о важных изменениях в «Твиттере»

Илон Маск наконец поделился примерными сроками ближайших обновлений «Твиттера» и рассказал, чего пользователям стоит ждать. Так, до конца недели в соцсети появятся свайпы: с их помощью юзеры смогут переключаться между рекомендуемыми и отслеживаемыми аккаунтами и твитами. Как отметил гендиректор, эта функция станет частью большого редизайна «Твиттера».
Через неделю в соцсети появится возможность добавлять те или иные твиты в закладки для тех, кто совсем не любит ставить лайки. Таким образом люди смогут откладывать на потом интересные сообщения, не информируя об этом их авторов.
Наконец, в начале февраля в «Твиттере» можно будет публиковать длинные твиты — до 4000 символов. Сейчас сообщения ограничены лишь 280 символами, так что через месяц пользователи смогут вести по-настоящему ожесточённые дискуссии без публикации целых тредов.
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