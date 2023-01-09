Кинотеатры России установили новый рекорд по сборам в новогодние праздники

Как подсчитали в РБК, за период с 31 декабря по 8 января российские кинотеатры заработали на продаже билетов около 4,5 млрд рублей. Это абсолютный рекорд как минимум с 2014 года. Всего за прошедшие каникулы кинотеатры посетили 13,4 млн человек.

Выручка кинотеатров в эти праздники оказалась на 22% больше, чем за новогодние праздники 2021–2022 годов, когда общая касса за 31 декабря — 9 января составила 3,7 млрд руб. Тогда ситуация на кинорынке сильно отличалась от текущей: кинотеатры легально показывали голливудские картины. В этот период в прокате шёл кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой», ставший третьей самой кассовой картиной в России.

Самым кассовым фильмом этих новогодних каникул стал «Чебурашка», собравший уже более 3 млрд рублей. На втором месте — пятая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк», на третьем — вторая часть комедии «Непослушник».