Вышел первый трейлер четвёртого сезона сериала «Ты»

Netflix выпустил первый трейлер первой половины четвёртого сезона сериала «Ты». В нём авторы показали завязку сюжета: серийный убийца Джо Голдберг сбегает в Лондон и берёт себе личность преподавателя литературы Джонатана Мура. Однако в городе начинает орудовать другой убийца, который охотится за высшими слоями общества и как будто что-то знает о прошлом Джо.

Сериал «Ты» рассказывает о сталкере и серийном убийце по имени Джо Голдберг, который преследует девушек и сурово с ними расправляется. Действие каждого сезона разворачивается в разных местах: от Нью-Йорка и Лос-Анджелеса до Парижа и Лондона.

Первая половина четвёртого сезона сериала «Ты» выйдет 9 февраля на Netflix. Вторую часть долго ждать не придётся — продолжение можно будет посмотреть уже 9 марта.