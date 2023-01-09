Российская команда Aurora представила обновлённый состав по CS:GO

Киберспортивный клуб Aurora представил новый состав по шутеру Counter-Strike: Global Offensive, который будет представлять организацию в сезоне 2023 года.

По сравнению с последними матчами в прошлом сезоне коллектив сделал одну замену. Вместо Евгения delus1onn Плотцова в основной состав российской команды перешёл 19-летний Иван SELLTER Мирошников, ранее выступавший за Singularity и TAG.

Фото: Twitter Aurora

Тренером Aurora останется опытный специалист и легенда Counter-Strike 1.6 Сергей starix Ищук.

Чуть ранее клуб покинул Александр KaiR0N- Анашкин, который подписал контракт с Virtus.pro.

Состав Aurora по CS:GO на 2023 год: