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Российская команда Aurora представила обновлённый состав по CS:GO

Российская команда Aurora представила обновлённый состав по CS:GO
KENSI на PGL Major Antwerp 2022
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Киберспортивный клуб Aurora представил новый состав по шутеру Counter-Strike: Global Offensive, который будет представлять организацию в сезоне 2023 года.

По сравнению с последними матчами в прошлом сезоне коллектив сделал одну замену. Вместо Евгения delus1onn Плотцова в основной состав российской команды перешёл 19-летний Иван SELLTER Мирошников, ранее выступавший за Singularity и TAG.

Фото: Twitter Aurora

Тренером Aurora останется опытный специалист и легенда Counter-Strike 1.6 Сергей starix Ищук.

Чуть ранее клуб покинул Александр KaiR0N- Анашкин, который подписал контракт с Virtus.pro.

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К составу Virtus.pro по CS:GO присоединился Александр KaiR0N- Анашкин

Состав Aurora по CS:GO на 2023 год:

  • Виктор Lack1 Болдырев;
  • Евгений Norwi Ермолин;
  • Александр KENSI Гуркин;
  • Владислав lattykk Выдрин;
  • Иван SELLTER Мирошников.
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