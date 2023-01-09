Российская команда Aurora представила обновлённый состав по CS:GO
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Киберспортивный клуб Aurora представил новый состав по шутеру Counter-Strike: Global Offensive, который будет представлять организацию в сезоне 2023 года.
По сравнению с последними матчами в прошлом сезоне коллектив сделал одну замену. Вместо Евгения delus1onn Плотцова в основной состав российской команды перешёл 19-летний Иван SELLTER Мирошников, ранее выступавший за Singularity и TAG.
Фото: Twitter Aurora
Тренером Aurora останется опытный специалист и легенда Counter-Strike 1.6 Сергей starix Ищук.
Чуть ранее клуб покинул Александр KaiR0N- Анашкин, который подписал контракт с Virtus.pro.
Состав Aurora по CS:GO на 2023 год:
- Виктор Lack1 Болдырев;
- Евгений Norwi Ермолин;
- Александр KENSI Гуркин;
- Владислав lattykk Выдрин;
- Иван SELLTER Мирошников.
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