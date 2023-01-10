«Ты не должен верить ему». Вышел новый трейлер «Человека-муравья 3»

Marvel Studios прошедшей ночью опубликовала новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Ролик выложили почти за месяц до премьеры картины — вполне обычный ход для Marvel.

Начинается трейлер с речи Канга Завоевателя и кадров из ленты с самим Человеком-муравьём, его дочерью и другими персонажами. Затем показывают много свежих кадров с героями, экшеном и Кангом. Судя по всему, Скотт Лэнг и Канг заключат сделку, которую кто-то нарушит — после этого начнётся битва. Большую роль в сюжете сыграет Кэсси Лэнг — дочь Скотта.

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» откроет собой пятую фазу киновселенной Marvel. Премьера фильма во всём мире состоится 17 февраля, но в России ждать картину не стоит.

Постеры ленты

Фото: Walt Disney Studios Motion Pictures