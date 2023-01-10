Нейросеть показала героев культового сериала «Офис» в стиле Pixar

Пользователи продолжают творить различные проекты с помощью нейросети Midjourney. Пользователь DTF Евгений Мацкевич показал героев популярного сериала «Офис» в стиле мультфильмов Pixar.

Midjourney преобразила всех ключевых персонажей: Майкла Скотта в исполнении Стива Карелла, Дуайта Шрута в исполнении Рэйна Уилсона и Джима Халперта, роль которого исполнил Джон Красински. Ещё можно посмотреть на Пэм Билси, Энди Бернарда, Райана Ховарда и других персонажей.

Примечательно, что не в каждой работе пользователю удалось сохранить фирменный стиль Pixar, но в большинстве случаев это прослеживается. Люди даже захотели увидеть полноценный мультфильм по шоу. К сожалению, такое мы вряд ли когда-нибудь увидим.