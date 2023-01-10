Элли из The Last of Us 2 показали с лицом Беллы Рамзи, которая сыграла героиню в сериале

На канале Speclizer вышло видео, в котором автор заменил лицо Элли из The Last of Us Part 2 на внешность актрисы Беллы Рамзи, которая исполняет роль персонажа в одноимённом шоу. На результат можно посмотреть в ролике ниже.
В ролике можно увидеть Беллу Рамзи не только в образе маленькой Элли, но и уже повзрослевшую героиню из второй части. В целом проблем при переносе внешности не возникло, однако в моментах, когда настоящая Элли выражает эмоции, видны её черты, а в нейтральных ситуациях лучше прослеживается лицо Рамзи.
По словам автора ролика, данное видео не было сделано с целью оскорбить кого-то — оно нужно лишь для того, чтобы повеселиться и посмотреть на Элли в таком необычном виде.
К слову, Белла Рамзи совсем не нравится фанатам в образе Элли. Люди считают, что в этом плане HBO выбрала неправильную актрису. А вот у шоураннера Крэйга Мэйзина совсем другое мнение.
Сериал The Last of Us стартует 15 января.
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