Элли из The Last of Us 2 показали с лицом Беллы Рамзи, которая сыграла героиню в сериале

На канале Speclizer вышло видео, в котором автор заменил лицо Элли из The Last of Us Part 2 на внешность актрисы Беллы Рамзи, которая исполняет роль персонажа в одноимённом шоу. На результат можно посмотреть в ролике ниже.

В ролике можно увидеть Беллу Рамзи не только в образе маленькой Элли, но и уже повзрослевшую героиню из второй части. В целом проблем при переносе внешности не возникло, однако в моментах, когда настоящая Элли выражает эмоции, видны её черты, а в нейтральных ситуациях лучше прослеживается лицо Рамзи.

По словам автора ролика, данное видео не было сделано с целью оскорбить кого-то — оно нужно лишь для того, чтобы повеселиться и посмотреть на Элли в таком необычном виде.

К слову, Белла Рамзи совсем не нравится фанатам в образе Элли. Люди считают, что в этом плане HBO выбрала неправильную актрису. А вот у шоураннера Крэйга Мэйзина совсем другое мнение.

Сериал The Last of Us стартует 15 января.