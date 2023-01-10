Важному персонажу в сериале The Last of Us изменили цвет кожи

Издание Entertainment Weekly опубликовало свежий кадр из сериала The Last of Us. На нём можно увидеть Марию — жену Томми, брата главного героя Джоэла. До этого персонажа не показывали.
Роль Марии досталась Рутине Уэсли — актрисе, известной ролью Тары Торнтон в сериале HBO «Настоящая кровь». Главная отличительная черта Марии в сериале и игре — цвет кожи. Рутина Уэсли, как можно заметить, темнокожая, а Мария в The Last of Us была с белым цветом кожи.
Фото: Entertainment Weekly
По этому поводу в сети уже можно найти шуточные комментарии. Пользователи говорят, что не ожидали от современных адаптаций чего-то другого, ведь подобное происходит постоянно. Также отмечают, что дело не только в цвете кожи — Рутина Уэсли в принципе не похожа на Марию из игры.
Фото: Entertainment Weekly
Сериал The Last of Us стартует 15 января на HBO Max, но официальной премьеры в России не будет.
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