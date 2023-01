«Лучшая адаптация видеоигр в истории». Появились первые оценки сериала The Last of Us

Прошедшей ночью появились первые оценки сериала The Last of Us. Важно отметить, что пока что рецензий 18 — критики смогли посмотреть только первые эпизоды, поэтому мнение составлено исключительно по ним. На данный момент у шоу 82 балла из 100.

Первые оценки шоу

Collider — 10/10

Radio Times — 10/10

Empire — 10/10

The Telegraph — 8/10

Consequence — 7,5/10

Entertainment Weekly — 6,7/10

Новость по теме Важному персонажу в сериале The Last of Us изменили цвет кожи

По словам журналиста Collider, Крейг Мейзин и Нил Дракманн действительно любят вселенную The Last of Us — это ощущается буквально в каждом кадре. Также похвалы удостоились Белла Рамзи и Педро Паскаль, сыгравшие Джоэла и Элли. В целом шоу называют лучшей адаптацией игр в истории.

Дракманн и Мейзин взяли эту незабываемую историю и сделали её более насыщенной и впечатляющей, позволив нам жить с этими персонажами и с этим миром так, как мы не могли в игре.

Критике подвергся излишний масштаб, с помощью которого авторы шоу вроде бы хотели расширить вселенную, но, судя по всему, получилось у них это не в лучшем виде. Критик Entertainment Weekly подчеркнул, что укороченный хронометраж явно пошёл бы на пользу.

Шоу стартует на HBO Max 15 января, но в России официальной премьеры не будет.