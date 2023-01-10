«Лучшая адаптация видеоигр в истории». Появились первые оценки сериала The Last of Us

Прошедшей ночью появились первые оценки сериала The Last of Us. Важно отметить, что пока что рецензий 18 — критики смогли посмотреть только первые эпизоды, поэтому мнение составлено исключительно по ним. На данный момент у шоу 82 балла из 100.
Первые оценки шоу
- Collider — 10/10
- Radio Times — 10/10
- Empire — 10/10
- The Telegraph — 8/10
- Consequence — 7,5/10
- Entertainment Weekly — 6,7/10
По словам журналиста Collider, Крейг Мейзин и Нил Дракманн действительно любят вселенную The Last of Us — это ощущается буквально в каждом кадре. Также похвалы удостоились Белла Рамзи и Педро Паскаль, сыгравшие Джоэла и Элли. В целом шоу называют лучшей адаптацией игр в истории.
Дракманн и Мейзин взяли эту незабываемую историю и сделали её более насыщенной и впечатляющей, позволив нам жить с этими персонажами и с этим миром так, как мы не могли в игре.
Критике подвергся излишний масштаб, с помощью которого авторы шоу вроде бы хотели расширить вселенную, но, судя по всему, получилось у них это не в лучшем виде. Критик Entertainment Weekly подчеркнул, что укороченный хронометраж явно пошёл бы на пользу.
Шоу стартует на HBO Max 15 января, но в России официальной премьеры не будет.
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