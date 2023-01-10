В России хотят в разы увеличить популярность RuTube и других отечественных сервисов

«Известия» ознакомились с полной версией «дорожной карты» развития общесистемного программного обеспечения в России до 2030 года. Из неё следует, что пользовательскую базу отечественных сервисов хотят увеличить от десятка процентов до нескольких раз в зависимости от ресурса.

Так, число пользователей отечественных соцсетей и мессенджеров к 2030 году должно увеличиться по сравнению с 2022-м до 120 млн, то есть примерно на 25%. Видеохостинг RuTube должен «подрасти» почти вдвое — до 48 млн пользователей (их базу в прошлом году составители документа оценили в 25 млн), а входящий в тот же холдинг сервис коротких видео Yappi может увеличить аудиторию почти в 4,5 раза — до 18,5 млн подписчиков.

Наиболее оптимистичный сценарий развития, приведённый в дорожной карте, у онлайн-кинотеатра «Ростелекома» Wink: к 2030 году его аудитория может вырасти в девять раз, до 83 млн абонентов. Для сравнения, у крупнейшего в РФ онлайн-кинотеатра ivi.ru, по данным разработчиков карты, в 2022-м было чуть менее 35 млн пользователей.

Как отмечают эксперты, для соцсетей и мессенджеров планы достижимые, а вот в сегменте онлайн-кинотеатров всё куда сложнее. Многократный рост платящих пользователей вряд ли возможен, поскольку в этой сфере очень высокая конкуренция, а развивать проекты за счёт госбюджета кажется неоправданным шагом.