В России начали продавать пиратское иностранное ПО

По информации газеты «Коммерсантъ», на различных маркетплейсах вроде Ozon, Wildberries и «Авито» появились объявления о продаже особого программного обеспечения от компаний, которые приостановили деятельность в России.

Примечательно, что речь идёт как о пиратских версиях ПО, так и о лицензионных. В сервисах можно купить бессрочную лицензию на Autodesk AutoCAD 2022 за 2,5 тыс. рублей, а также набор программ Adobe Master Collection 2022 за 5 тыс. рублей. Продавцы высылают покупателям флешки с инструкцией по активации ПО.

Глава IT-отдела «Рексофта» Евгений Черток считает, что на маркетплейсах продают нелегальный контент, скачанный с торрентов, поэтому доверять ему нельзя.

Есть что-то приближенное, что сможет выйти на нужный уровень при отсутствии зарубежного ПО и серьезных инвестициях в разработку, а главное — в математику, графику.

Некоторые эксперты считают, что многие компании всё же будут позже продавать свой софт в России, например, через страны, с которыми у страны хорошие отношения,