Самый кассовый российский фильм «Чебурашка» получит продолжение

Экранизации «Чебурашки» оказалась невероятно успешной: всего за 10 дней проката он стал самым кассовым российским фильмом в истории проката, собрав более 3 млрд рублей. Конечно же, такой успех не мог пройти незамеченным — у создателей картины уже есть планы по созданию целой франшизы. Об этом изданию «Бюллетень кинопрокатчика» рассказал продюсер картины Алексей Троцюк.

Нам удалось создать ровно тот продукт, потребность в котором сейчас есть у аудитории. Мы попали в её запрос, зрители нам доверились и остались удовлетворены. Будь голливудское кино, наша роспись была бы скромнее, но мы всё равно вышли бы на имеющиеся сейчас цифры, просто медленнее. «Чебурашка» получился универсальным событийным хитом. Нам удалось преподнести его в форме, привлекательной для самой разной аудитории, и наш фильм стал главным кинособытием праздников.

По мнению продюсера, успех «Чебурашки» сигнализирует о жизнеспособности отечественной киноиндустрии, несмотря на все текущие сложности.

Была выиграна главная битва за российский прокат и зрителя. Мы дали огромному количеству людей возможность вспомнить позитивный опыт похода в кино. Это самая главная победа, которая теперь позволяет с гораздо бόльшим оптимизмом смотреть на ближайшее будущее всей отрасли. Киноиндустрии требовался хит, и она его получила. И важно, что мы создали его сами, что он не пришёл из ниоткуда. А это означает, что наша индустрия является жизнеспособной и самостоятельной.