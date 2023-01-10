Капитан Team Spirit по Dota 2 подарил менеджеру команды автомобиль Jeep Grand Cherokee
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Менеджер состава Team Spirit по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов во время прямой трансляции рассказал, что получил в подарок от капитана команды Ярослава Miposhka Найдёнова дорогой автомобиль.
После победы на The International 2021 Мипошка подарил руководителю коллектива б/у Jeep Grand Cherokee SRT8 — стоимость такого авто составляет от 1,5 до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации. Других подробностей Корбен не сообщил.
В октябре 2021 года российская команда Team Spirit выиграла The International 2021, получив за первое место более $ 18,2 млн. По предварительным подсчётам, каждый из пяти игроков заработал за турнир около $ 2,5 млн (180 млн рублей), но точная сумма после отчислений клубу и уплаты налогов не раскрывалась.
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