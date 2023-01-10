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Социальную сеть TenChat удалили из AppStore

Из AppStore удалили ещё одно российское приложение
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Основатель популярной социальной сети TenChat Семён Теняев сообщил, что её удалили из AppStore. По словам Теняева, в Apple пришло письмо из государственного департамента США с просьбой проверить компанию.

Примечательно, что у руководителей TenChat даже был разговор с представителями Apple. Судя по всему, причина удаления в том, что главный офис TenChat находится на территории России. Теняев подчеркнул, что компании порекомендовали открыть офис вне России.

Также в Apple выразили негодование по поводу того, что в TenChat запретили обсуждать политику.

TenChat — социальная сеть для ведения бизнеса в России. Она пользуется широкой популярностью у бизнесменов, но не особо известна в кругах общественности.

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