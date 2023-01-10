Утёк дизайн Черепашек-ниндзя для нового мультфильма
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В 2023 году выйдет мультфильм Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem про Черепашек-ниндзя. Одним из его авторов выступает актёр и сценарист Сет Роген. Недавно в сеть просочились изображения всей четвёрки, благодаря которым можно разглядеть их дизайн.
Важно понимать, что эти концепты могут быть ранними, а финальные версии будут отличаться, хоть и не сильно. Можно увидеть всех Черепашек: Леонардо, Микеланджело, Рафаэля и Донателло. Персонажи выглядят мультяшно и не так странно, как в адаптации от Netflix.
Концепты с новыми Черепашками-ниндзя
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Дизайн персонажей, который сильно раскритиковали
Фото: Netflix
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem выйдет 4 августа. За создание проекта отвечают Nickelodeon Animation, Paramount Animation и Point Grey Pictures.
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