Источник: презентация новых игр Xbox пройдёт в конце января

За последние недели в Сети появилось множество слухов о грядущей крупной презентации Xbox. На это намекали в том числе глава подразделения Фил Спенсер и глава по маркетингу Аарон Гринберг. Если верить источникам издания Windows Central, уже 25 января Xbox проведёт стрим, где покажет сразу несколько своих проектов, включая Redfall, Forza Motorsport и Minecraft Legends.
Судя по всему, презентация будет выполнена в духе Nintendo Direct и State of Play от Sony: Microsoft сфокусируется на играх, которые выйдут в ближайшее время. Тем временем в Сети ходят слухи о том, что на ивенте не будет Starfield, потому что для неё готовят отдельный большой стрим с полноценной датой релиза.
Между тем в Windows Central отмечают, что Microsoft может изменить дату ивента и перенести его на февраль. Так что лучшим вариантом остаётся просто дождаться анонса от самой компании.
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