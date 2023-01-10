Никита Михалков впервые обратился к публике после попадания в реанимацию

Российский актёр и режиссёр Никита Михалков опубликовал в своём телеграм-канале небольшое обращение к подписчикам.

Это первое сообщение мэтра после того, как он попал в реанимацию на фоне коронавирусных осложнений. Михалков поблагодарил всех за поддержку и отметил, что пока продолжит находиться под присмотром врачей.

Дорогие друзья, я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам…



…Хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение.

Вечером 5 января Никита Михалков был госпитализирован с пневмонией в городскую больницу №67 города Москвы. Затем режиссёра перевели в другое медучреждение при помощи специальной бригады.