Нейросеть показала богатейших людей Земли в виде бездомных

Автор аккаунта DiffusionPics опубликовал в «Твиттере» интересные работы, сгенерированные нейросетью Stable Diffusion. На них можно увидеть, как бы выглядели богатейшие люди Земли, если бы потеряли всё своё состояние. Иными словами, на артах можно взглянуть на богатых людей в виде бездомных.

Среди них есть Илон Маск, Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Билл Гейтс и другие. Люди приняли работы в целом положительно и отнеслись к ним с юмором. Из-за того, что в последнее время Илон Маск потерял много денег, аудитория шутит, что миллиардеру осталось недолго до образа, представленного нейросетью.

Фото: DiffusionPics

Фото: DiffusionPics

Фото: DiffusionPics

Фото: DiffusionPics

Фото: DiffusionPics

Фото: DiffusionPics

Также «под нож» попали и другие деятели. Так, Цукерберга вновь уличили в излишней любви к метавселенным, а рэпера Канье Уэста опять осудили за его высказывания про Гитлера.