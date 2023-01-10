Звезда «Нормальных людей» сыграет в фильме от автора «Отрочества». На съёмки уйдёт 20 лет

26-летний актёр Пол Мескал, известный по мини-сериалу «Нормальные люди» и драме «Солнце моё», сыграет главную роль в адаптации мюзикла Merrily We Roll Along («Весело мы катимся») режиссёра Ричарда Линклейтера («Отрочество»). Фильм расскажет о композиторе Франклине Шепарде, который решает оставить свою жизнь в Нью-Йорке и переехать в Лос-Анджелес, чтобы пробиться в Голливуд.
Самое интересное то, что снимать ленту планируют на протяжении следующих 20 лет. Дело в том, что оригинальный мюзикл рассказывает историю в обратном порядке: он начинается с успеха Шепарда в Голливуде и заканчивается сценами из ранней юности героя, когда он ещё живёт в Нью-Йорке. Таким образом, когда лента выйдет, актёру будет больше 46 лет, а режиссёру — больше 82.
Самому Линклейтеру уже не привыкать снимать подобные ленты: в 2014 году постановщик выпустил фильм «Отрочество», который снимал на протяжении 12 лет. Автору было важно показать взросление главного героя с шести лет до совершеннолетия — и результат окупил невероятно кропотливый труд. Многие критики называют «Отрочество» настоящим срезом всего американского поколения нулевых, который был бы невозможен без использования одних и тех же актёров.
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