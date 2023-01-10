«Купите PS5!» Продюсер Final Fantasy 16 — о выходе игры на ПК
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В начале ноября стало известно о том, что Final Fantasy 16 пробудет эксклюзивом PS5 как минимум шесть месяцев. После этого продюсера Наоки Йошиду, кажется, закидали вопросами о сроках выхода ПК-версии — и недавно он ответил на них. По словам разработчика, авторы пока ни слова не говорили о порте на ПК и лучше всего будет купить игру именно на PS5.
Никто и словом не обмолвился о выпуске версии для ПК. Почему говорят, что игра выйдет на ПК через шесть месяцев? Не беспокойтесь об этом, купите PS5! (Смеётся) Извините, я перегнул палку. Мы сделали всё возможное, так что, пожалуйста, дождитесь выхода.
Релиз Final Fantasy 16 состоится 22 июня 2023 года только на PlayStation 5. Судя по всему, о порте на ПК игроки узнают не раньше окончания полугодовой эксклюзивности, которая закончится зимой 2024 года.
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