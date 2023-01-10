Вышел первый трейлер драмы «Бо боится» с Хоакином Фениксом

Кинокомпания A24 опубликовала первый трейлер фильма «Бо боится» с Хоакином Фениксом («Джокер»). Лента расскажет об успешном предпринимателе, страдающем от психических заболеваний. Следить за главным героем зрители будут на протяжении десятилетий: от молодого юноши до человека преклонного возраста.

Помимо Феникса, в «Бо боится» также снялись Паркер Поузи («Парки и зоны отдыха»), Эми Райан («Шпионский мост») и Ричард Кайнд («Тик-так… БУМ!»). Режиссёром и сценаристом картины выступил Ари Астер, постановщик хорроров «Солнцестояние» и «Реинкарнация». Лента станет дебютом автора в жанре, который напрямую не связан с ужасами.

Премьера «Бо боится» состоится в апреле 2023 года. До России лента, скорее всего, официально не доберётся.

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