На автомобиль актёра Миши Коллинза упало огромное дерево во время шторма

9 января в Калифорнии ввели режим ЧС: во всём штате более 120 тыс. домов в Калифорнии оставались без света из-за невероятно сильных ливней и штормовых порывов ветра. Под влиянием погодных условий оказался актёр Миша Коллинз, который наиболее известен по роли Кастиэля в культовом сериале «Сверхъестественное».
В ночь на 10 января на его фургон упал огромный дуб и довольно сильно повредил его автомобиль. К счастью, сам артист не пострадал — в этот момент он находился у себя дома. При этом Коллинз с горечью отметил, что фургон только-только вернулся с ремонта и скоро его вновь придётся чинить.
Последствие падения дерева на фургон
Фото: Соцсети Миши Коллинза
Это уже не первый случай за последнюю неделю, когда звёзды кино сталкиваются с серьёзными неприятностями. Ранее звезда «Мстителей» Джереми Реннер попал в больницу в критическом состоянии во время уборки снега.
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