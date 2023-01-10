На автомобиль актёра Миши Коллинза упало огромное дерево во время шторма

9 января в Калифорнии ввели режим ЧС: во всём штате более 120 тыс. домов в Калифорнии оставались без света из-за невероятно сильных ливней и штормовых порывов ветра. Под влиянием погодных условий оказался актёр Миша Коллинз, который наиболее известен по роли Кастиэля в культовом сериале «Сверхъестественное».

В ночь на 10 января на его фургон упал огромный дуб и довольно сильно повредил его автомобиль. К счастью, сам артист не пострадал — в этот момент он находился у себя дома. При этом Коллинз с горечью отметил, что фургон только-только вернулся с ремонта и скоро его вновь придётся чинить.

Последствие падения дерева на фургон Фото: Соцсети Миши Коллинза

Это уже не первый случай за последнюю неделю, когда звёзды кино сталкиваются с серьёзными неприятностями. Ранее звезда «Мстителей» Джереми Реннер попал в больницу в критическом состоянии во время уборки снега.