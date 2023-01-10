Вышел трейлер обновлённого «Титаника» к повторному прокату

Paramount Pictures выпустила трейлер обновлённого «Титаника» — культового фильма Джеймса Кэмерона. Картину в честь 25-летия обновили до всех современных стандартов: лента выйдет в 4К-разрешении с поддержкой технологий 3D, HDR и повышенной частотой кадров. Премьера отреставрированного фильма состоится 10 февраля в кинотеатрах по всему миру.
Оригинальный «Титаник» вышел в 1997 году и стал самым кассовым фильмом всех времён, собрав около $ 2,2 млрд. Этот результат впоследствии смогли превзойти только «Аватар» всё того же Кэмерона и «Мстители: Финал». На «Оскаре-1998» лента победила в 11 номинациях из 14, включая награды за лучший фильм, лучшего режиссёра и лучшую музыку.
Перевыпуск «Титаника», скорее всего, никак не повлияет на общую таблицу самых кассовых фильмов всех времён. Однако благодаря повторному прокату лента наверняка ещё сильнее оторвётся от конкурентов в лице седьмого эпизода «Звёздных войн» и «Мстителей: Война бесконечности».
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Фото: Paramount Pictures
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