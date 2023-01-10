Стартовало голосование за «Команду года» в FIFA 23
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EA Sports запустила голосование за лучших игроков прошлого года в FIFA 23 Ultimate Team. Геймеры могут выбрать своих кандидатов и составить свою команду, после чего 11 лучших футболистов получат усиленные карточки с невероятно высокими характеристиками.
Составить свою команду году в FIFA 23 можно на специальной странице на сайте EA Sports. Голосование продлится до 17 января.
Возможный состав лучших игроков года в FIFA 23
Фото: EA Sports
В этом году в список номинантов попали сразу 100 игроков, среди которых вновь нет Криштиану Роналду. При этом в номинантах значится трио из «ПСЖ»: Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар, а также Карим Бензема и Эрлинг Холанд.
Что касается остальных позиций, то в EA особенно отметили футболистов из Марокко и Аргентины, которые блистали на ЧМ-2022 в Катаре.
Нападающие
Фото: EA Sports
Полузащитники
Фото: EA Sports
Защитники
Фото: EA Sports
Вратари
Фото: EA Sports
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