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Стартовало голосование за «Команду года» в FIFA 23

Стартовало голосование за «Команду года» в FIFA 23
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EA Sports запустила голосование за лучших игроков прошлого года в FIFA 23 Ultimate Team. Геймеры могут выбрать своих кандидатов и составить свою команду, после чего 11 лучших футболистов получат усиленные карточки с невероятно высокими характеристиками.

Составить свою команду году в FIFA 23 можно на специальной странице на сайте EA Sports. Голосование продлится до 17 января.
Возможный состав лучших игроков года в FIFA 23

Возможный состав лучших игроков года в FIFA 23

Фото: EA Sports

В этом году в список номинантов попали сразу 100 игроков, среди которых вновь нет Криштиану Роналду. При этом в номинантах значится трио из «ПСЖ»: Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар, а также Карим Бензема и Эрлинг Холанд.

Что касается остальных позиций, то в EA особенно отметили футболистов из Марокко и Аргентины, которые блистали на ЧМ-2022 в Катаре.

Нападающие

Фото: EA Sports

Полузащитники

Фото: EA Sports

Защитники

Фото: EA Sports

Вратари

Фото: EA Sports

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