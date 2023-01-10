Новостройки Англии теперь обязаны быть с очень быстрым интернетом

Департамент цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании объявил о поправках в законе, который регулирует правила строительства новых домов.

В числе прочего застройщики обязаны проводить во все новостройки высокоскоростной интернет — пропускная скорость соединения должна составлять минимум 1 гигабит.

Ещё одна новая поправка позволит интернет-провайдерам через суд добиваться права на проведение широкополосного соединения в уже построенных домах, если владелец территории не отвечает на запрос об этом в течение 35 дней.

При этом закон пока касается только Англии — остальные страны Соединённого Королевства (Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия) могут устанавливать другие строительные нормы независимо от Англии, и там о новых нормах пока не сообщается.