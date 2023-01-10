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Послезавтра покажут релизный трейлер ремейка Dead Space

Послезавтра покажут релизный трейлер ремейка Dead Space
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На официальном канале серии видеоигр Dead Space на YouTube опубликован релизный трейлер ремейка первой части. Премьера видео состоится в четверг, 12 января, в 18:58 по московскому времени.

Судя по всему, это последний ролик перед выходом новой версии Dead Space. Релиз игры намечен на 27 января и состоится на всех основных платформах — ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Оригинальная Dead Space вышла осенью 2008 года. Игра сочетала жанры survival horror и шутера от третьего лица, быстро полюбилась геймерам и собрала большое количество престижных наград.

В июле 2021 года был анонсирован ремейк игры, разработкой которого занималась студия EA Motive. Месяц назад авторы сообщили, что Dead Space полностью готова и «ушла на золото».

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