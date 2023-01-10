AMC раскрыла будущее сериалов по «Ходячим мертвецам» на 2023 и 2024 года

Кабельный телеканал AMC решился на масштабные изменения франшизы «Ходячие мертвецы» — о новых планах компании стало известно сегодня, 10 января.
Так, спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов» будет закрыт после восьмого сезона, который планируется выпустить в 2023 году. Финал сериала выпустят в два этапа: первая часть выйдет 14 мая, вторая — в декабре. Вместо этого AMC планирует сосредоточиться на других спин-оффах, два из которых также выйдут в этом году.
Сначала фанатов франшизы ждёт премьера «Острова мертвецов» с Лорен Кохэн и Джеффри Дином Морганом — она намечена на июнь. А ближе к концу года можно будет посмотреть «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом.
Помимо этого, вселенную ждёт ещё одно новое шоу, подготовка которого должна начаться совсем скоро. Главные роли исполнят Эндрю Линкольн и Данай Гурира (Рик и Мишон), релиз должен состояться в 2024 году.
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