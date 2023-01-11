«Мы устали сидеть на заднице». Джеймс Кэмерон — про успех «Аватара 2» и онлайн-кинотеатры
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Ночью в 80-й раз прошла церемония «Золотой глобус» за заслуги в кинематографе. Режиссёр «Аватара» и «Титаника» Джеймс Кэмерон посетил мероприятие и дал небольшое интервью изданию Variety, касаемо оглушительного успеха сиквела «Аватара».
По словам Кэмерона, аудитории нужны фильмы на больших экранах, а не онлайн-кинотеатры. По мнению режиссёра, люди «устали сидеть на заднице».
Я думаю об этом с точки зрения того, что мы возвращаемся в кинотеатры по всему миру. Люди идут в кино даже в Китае, где наблюдается большой всплеск заболеваемости COVID-19. Мы как общество говорим: «Нам это нужно! Нам нужно идти в кинотеатры. Хватит уже стриминговых сервисов! Мы устали сидеть на заднице».
«Аватар: Путь воды» показывают во всех кинотеатрах мира. Фильм добрался и до России, но, правда, не совсем легально.
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