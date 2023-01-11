«Дом Дракона», Стивен Спилберг, Зендея: полный список победителей «Золотого глобуса»

Ночью прошла церемония «Золотой глобус» — 2023, которая проводится с 1944 года. В этой церемонии награждаются люди и проекты за их вклад в киноиндустрию. В этом году церемония проводилась в 80-й раз.

Мы собрали полный список лауреатов. Среди них есть режиссёр Стивен Спилберг, его фильм «Фабельманы», а также шоу «Дом дракона», «Эйфория», «Йеллоустоун» и многие другие.

Победители «Золотого глобуса» — 2023 в области телевидения

Лучший драматический сериал — «Дом Дракона»

Лучший драматический или комедийный сериал — «Начальная школа «Эбботт»

Лучший мини-сериал — «Белый лотос»

Лучший актёр в драматическом сериале — Кевин Костнер («Йеллоустоун»)

Лучшая актриса в драматическом сериале — Зендея (шоу «Эйфория»)

Лучший актёр в мюзикле или комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая актриса в мюзикле или комедийном сериале — Кинте Брансон («Начальная школа «Эбботт»)

Лучший актёр второго плана в драматическом или комедийном сериале — Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа «Эбботт»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом или комедийном сериале — Джулия Гарнер («Озарк»)

Лучший актёр в мини-сериале — Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»)

Лучшая актриса в мини-сериале — Аманда Сайфред («Выбывшая»)

Лучший актёр второго плана в мини-сериале — Пол Уолтер Хаузер («Чёрная птица»)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)

Фото: Variety

Победители «Золотого глобуса» — 2023 в области кино