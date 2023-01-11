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Лауреаты «Золотого глобуса» — 2023: Стивен Спилберг, «Дом Дракона», «Фабельманы»

«Дом Дракона», Стивен Спилберг, Зендея: полный список победителей «Золотого глобуса»
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Ночью прошла церемония «Золотой глобус» — 2023, которая проводится с 1944 года. В этой церемонии награждаются люди и проекты за их вклад в киноиндустрию. В этом году церемония проводилась в 80-й раз.

Мы собрали полный список лауреатов. Среди них есть режиссёр Стивен Спилберг, его фильм «Фабельманы», а также шоу «Дом дракона», «Эйфория», «Йеллоустоун» и многие другие.

Победители «Золотого глобуса» — 2023 в области телевидения

  • Лучший драматический сериал — «Дом Дракона»
  • Лучший драматический или комедийный сериал — «Начальная школа «Эбботт»
  • Лучший мини-сериал — «Белый лотос»
  • Лучший актёр в драматическом сериале — Кевин Костнер («Йеллоустоун»)
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Зендея (шоу «Эйфория»)
  • Лучший актёр в мюзикле или комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
  • Лучшая актриса в мюзикле или комедийном сериале — Кинте Брансон («Начальная школа «Эбботт»)
  • Лучший актёр второго плана в драматическом или комедийном сериале — Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа «Эбботт»)
  • Лучшая актриса второго плана в драматическом или комедийном сериале — Джулия Гарнер («Озарк»)
  • Лучший актёр в мини-сериале — Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»)
  • Лучшая актриса в мини-сериале — Аманда Сайфред («Выбывшая»)
  • Лучший актёр второго плана в мини-сериале — Пол Уолтер Хаузер («Чёрная птица»)
  • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)

Фото: Variety

Победители «Золотого глобуса» — 2023 в области кино

  • Лучший драматический фильм — «Фабельманы»
  • Лучший мюзикл или комедийный фильм — «Банши Инишерина»
  • Лучший режиссёр — Стивен Спилберг («Фабельманы»)
  • Лучший сценарий — Мартин МакДона («Банши Инишерина»)
  • Лучший актёр в драматическом фильме — Остин Батлер («Элвис»)
  • Лучшая актриса в драматическом фильме — Кейт Бланшетт («Тар»)
  • Лучший актёр в мюзикле или комедийном фильме — Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)
  • Лучшая актриса в мюзикле или комедийном фильме — Мишель Йео («Всё везде и сразу»)
  • Лучший актёр второго плана — Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»)
  • Лучшая актриса второго плана — Анджела Бассетт («Чёрная Пантера: Ваканда навеки»)
  • Лучший неанглоязычный фильм — «Аргентина, 1985»
  • Лучший анимационный фильм — «Пиноккио» Гильермо дель Торо
  • Лучший оригинальный саундтрек — Джастин Гурвиц («Вавилон»)
  • Лучшая песня — Naatu Naatu («RRR: Рядом ревет революция»)
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