«ВКонтакте» вложит в разработку видеоигр около 300 млн рублей

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что «ВКонтакте» в 2023 году планирует вложить около 300 млн рублей в российские игровые студии и запустить в университетах образовательные программы для подготовки профильных кадров.

Несмотря на масштабные планы, эксперты считают, что «ВКонтакте» вряд ли будет делать упор на дорогие игры, поскольку окупить их за счёт российского рынка будет почти невозможно. Вероятно, компания сосредоточится на низкобюджетных проектах, которые можно быстро разработать.

Эксперт Вячеслав Макаров отмечает, что на российском рынке есть спрос на видеоигры, однако в данной ситуации нужен инвестор, который сможет выделить достаточную сумму. Другие эксперты не считают, что приостановка деятельности в России крупных игровых компаний только навредила стране. Напротив, это позволяет мотивировать собственные студии и команды к чему-то большему.