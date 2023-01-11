В Marvel Snap наконец-то добавили русский язык

Фанаты карточной Marvel Snap могут ликовать — в игру наконец-то добавили поддержку русского языка. Так как проект официально не вышел в России, для доступа к локализации нужно переключить язык в настройках.
Стоит отметить, что перевод получился вполне хорошим. Немного проблемным получился шрифт, но это обыденная проблема. В Marvel Snap было довольно просто разобраться и без перевода на русский язык, но теперь ориентироваться в игре станет ещё комфортнее. На локализованную игру можно посмотреть на скриншотах ниже.
Фото: Second Dinner
Фото: Second Dinner
Помимо долгожданной локализации, авторы также внесли исправления в баланс множества карт. Какие-то карты сделали сильнее, какие-то — слабее. А ещё разработчики добавили некоторым локациям звуковое сопровождение.
Marvel Snap доступна бесплатно на ПК, iOS и Android.
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