В Marvel Snap наконец-то добавили русский язык

Фанаты карточной Marvel Snap могут ликовать — в игру наконец-то добавили поддержку русского языка. Так как проект официально не вышел в России, для доступа к локализации нужно переключить язык в настройках.

Стоит отметить, что перевод получился вполне хорошим. Немного проблемным получился шрифт, но это обыденная проблема. В Marvel Snap было довольно просто разобраться и без перевода на русский язык, но теперь ориентироваться в игре станет ещё комфортнее. На локализованную игру можно посмотреть на скриншотах ниже.

Фото: Second Dinner

Фото: Second Dinner

Помимо долгожданной локализации, авторы также внесли исправления в баланс множества карт. Какие-то карты сделали сильнее, какие-то — слабее. А ещё разработчики добавили некоторым локациям звуковое сопровождение.

Marvel Snap доступна бесплатно на ПК, iOS и Android.