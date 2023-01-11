«Достать ножи 2» вошёл в пятёрку лучших фильмов Netflix

По итогам третьей недели «Достать ножи: Стеклянную луковицу» посмотрели в течение 44 млн часов — фильм вновь занял первую строчку в списке самых популярных картин недели. Общий результат ленты уже достиг отметки в 253,7 млн часов — это пятое место в топе самых популярных проектов в истории Netflix.

Фото: Netflix

Лента Райана Джонсона вплотную приблизилась к боевику «Серый человек» с Райаном Гослингом и хоррору «Птичий короб» с Сандрой Буллок. У «Достать ножи» есть все шансы как минимум войти в тройку самых популярных фильмов Netflix за первые 28 дней.

Тем временем режиссёр начал работу над «Достать ножи 3» — постановщик уже пишет сценарий и обещает вновь удивить зрителей сильной детективной историей. Продолжение не стоит ждать раньше 2024 года.